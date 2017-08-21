美中貿易戰若開打　陸損失多4倍

一家位於北京的全球商品連鎖店。(圖/美聯社)

大批進出口貨櫃排列在上海洋山深水港碼頭。(圖/新華社)

針對跨國公司對中國市場的最新出口數據來看，中國對美輸出商品的需求比美國對中國市場的依賴，大約多出4倍之多，未來如果美中貿易戰開打，中國經濟受傷的程度也會大於美國。

根據英國《金融時報》(Financial Times)報導，世界大企業聯合會(The Conference Board)最新出口報告指出，美國和其他主要已發展國家的出口量不會受到中國經濟趨緩而有太大影響。因為美國和歐盟對中國市場的出口比例分別占全部出口量的0.7%和1.6%，對日本出口也只有占2.1%。但是反觀中國出口到美國的比例，則占全部出口總額的3%，比歐盟和美國多2~4倍，也就是說美中貿易戰若開打，北京將受重傷。

從這份數據來看，美中貿易戰對美國出口的影響似乎不大，但是如果全球兩大經濟體爆發經濟戰爭，對兩國的間接傷害也不可小覷，因為如果美國進口商品價格上漲，消費者也會承受貨物通膨的壓力，勢必感到非常痛苦，並非完全沒有影響，只是出口依賴度略少於中國而已。

(中時電子報)