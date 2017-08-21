大貨車最怕長下坡 警方宣導保命法
近期為梨山水蜜桃、高麗菜產季及大雪山避暑旺季，大型車輛進出頻繁，和平警分局考量台8線梨山至谷關、中專一線大雪山至東勢路段均為長下坡路段，為有效防制大型車輛事故，警方持續派員宣導及加強取締超載、超速等違規情形。
和平警分局長高誌良表示，日前國道1號交流道匝道口，發生預拌混凝土車違規左轉與機車發生碰撞，造成騎士身亡，陽明山仰德大道也發生混凝土車連撞22車，造成4死9傷的慘劇，意外發生原因疑是車輛下坡時煞車失靈。
警方針對載運蔬果的大型貨車，發放宣導單張，提醒駕駛依限速行駛、勿超載，並採用降檔引擎煞車，減少長時間使用油壓煞車，以免過熱失靈，並提醒行駛山區道路應開啟頭燈，另警方於台8線架設移動式測速照相機，加強取締違規車輛。
警方提醒駕駛人，若下坡時遇到煞車失靈，需先降檔讓引擎煞車產生作用，同時拉起手煞車，若仍無法停車，最後利用車身摩擦山壁、路旁車輛，或將輪胎駛入路旁水溝等，來幫助停車避免釀災。
(中時)
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