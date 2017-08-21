找吳亦凡衝票房？盧貝松反嗆記者

盧貝松被問是否想靠吳亦凡衝票房？（圖／達志影像、取自微博）

大導演盧貝松拍新片《星際特工瓦雷諾：千星之城》，找來大陸男星吳亦凡演出，昨更在北京出席首映會，但有記者問及是否想透過吳亦凡的明星話題帶動流量？沒想到反遭盧貝松反嗆，場面頗為尷尬。

吳亦凡被相中拍攝《星際特工瓦雷諾：千星之城》，他在大陸知名度高，近來還靠著《中國有嘻哈》成為超高人氣男星。但在北京首映會上，盧貝松被問及是否想節由吳亦凡的人氣帶動票房？讓他反嗆記者「你是覺得他沒有才華？」讓場面有點僵。

但盧貝松還是解釋了認為設定的28世紀宇宙空間中，他認為所有人都需要有所體現，認為如果沒有出現中國人，會被質疑「中國人是不夠聰明、不能上太空嗎？」不過他也說自己不知道吳亦凡如此有名，透露第一天來拍戲時，有一群女孩子在入口處尖叫喊她名字，反觀蕾哈娜拍攝時卻沒這場面，才讓他意識到「這人好紅！」

(中時電子報)