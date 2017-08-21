PGA》潘政琮Wyndham第63作收 本周迎戰美巡季後賽首戰

潘政琮以聯邦盃排行榜第86，取得聯邦盃季後賽首戰參賽資格。(本報系資料照)

美巡(PGA)旅美好手潘政琮，今(21日)在季後賽開打前的最後1戰Wyndham錦標賽，以276桿(-4)第63作收，本周四晚上將迎戰季後賽首戰北方信託高球賽。

瑞典名將史坦森，今在決賽再交出64桿(-4)，守住領先優勢，最終以贏1桿的總桿258桿(-22)，贏得去年7月PGA錦標賽以來，近13個月首冠。

美巡2016-17季賽結束，周4起展開聯邦盃季後賽。季後賽共有北方信託高球賽、Dell Technologies錦標賽、BMW錦標賽與巡迴錦標賽4場比賽，每場比賽總獎金都是875萬美元，最終奪得「積分王」選手可贏得1千萬美元大獎。

本季贏得3勝的日本1哥松山英樹，以2869分位居聯邦盃排行榜榜首、「球王」美國重炮強森2689分排名第2、英國公開賽冠軍美國24歲新秀史畢斯2671分排第3。上季「積分王」北愛爾蘭名將麥克羅伊，將尋求2連霸，不過他僅以803分位居第41、落後松山英樹多達2066分，連莊希望稱渺茫。

首戰北方信託高球賽需聯邦快遞盃積分排名前125名以內選手，才具參賽資格，隨後3場比賽依序遞減為排名前100名、70名與30名。

潘政琮美巡菜鳥球季出賽27場，包括3場前10在內，計12場晉級決賽，聯邦盃排行榜位居第86，取得季後賽第1場參賽資格，接下來將力拚隨後3場參賽門票。

(中時電子報)