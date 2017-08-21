世大運》爭金有望！女溜冰300M計時預賽台將包前2
2017世大運首屆新增的滑輪溜冰項目，被列為中華隊本屆有望鍍金的項目之一，今(21日)展開第1天賽事，男子和女子滑輪溜冰300公尺計時賽率先登場，代表台灣出賽的宋青陽和高茂傑雙雙滑出佳績，，其中備受矚目的宋青陽成績為預賽第2，女子組的陳映竹和李孟竹，更包辦前2名，有望替台灣再添金。
這場比賽早上9點準時點燃戰火，共有男子18名、女子17名選手參賽，取前12名晉級。男子組率先登場，中華隊的宋青陽第10名上陣，他雖第一次出發起步犯規，不過第二次出發順利完賽，寫下24秒332成績，居第2。另一名好手高茂傑則擔任壓軸的第18名選手，滑出24秒757成績，排名第4，雙雙晉級。
女子組部分，表現更讓人驚艷。中華隊的陳映竹第8名上場，滑出25秒803成績，居於分組第1；第16名上場的李孟竹也繳26秒596成績，排名第2；至於該項世界紀錄保持人、來自南韓的申韶英，則只滑出26秒747成績。
經預賽後，中華隊4名選手皆進到決賽，預定於下午3點40分開始進行決賽，若能正常發揮，有望替台灣再添獎牌。截至昨天賽程結束，中華隊目前於男子、女子跆拳道品勢，以及舉重男子62公斤級，拿下1銀2銅，於獎牌榜暫居第15。
(中時電子報)
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