胡瓜神基因 兒子孫女都有高顏值、長腿

小禎近日和家人到沖繩旅遊。(圖／翻攝自小禎臉書)

Emma小小年紀，就有模特兒架勢。(圖／翻攝自小禎臉書)

胡瓜和兒子安安合影。(圖／翻攝自小禎臉書)

小禎近日和家人到沖繩旅遊，她也開心在臉書秀出新相機拍得照片，不僅幫爸爸胡瓜拍出多張意境照，更令人驚豔的是，女兒Emma還有弟弟安安的高顏值、長腿，都讓網友驚呼「瓜哥基因逆天了」。

小禎掌鏡替家人拍下照片當回憶，只見女兒Emma小小年紀，就有模特兒架勢，不僅會望向遠方營造意境，還會雙腿交叉站，一雙傲人長腿相當吸睛，而弟弟安安也越來越帥氣，又高又瘦，讓網友驚呼「瓜哥基因逆天了」。

胡瓜兒子安安國中就赴美國念書，目前已完成學業返台，準備要出社會，他曾透露兒子可能往演藝圈發展，但要他先當兵，「不然財產一毛都不給他」。

(中時電子報)