天鴿颱風來襲 森林園區陸續休園、停止售票
輕度颱風天鴿逐漸逼近台灣，中央氣象局已於8月20日晚間發布海上颱風警報，預計於8月21日中午前後發布陸上颱風警報。林務局呼籲，颱風期間應儘量避免從事山域活動，若必須前往，請於出發前查詢國家森林遊樂區及自然步道等場域的開放狀況，並請將路程時間與最新颱風動態納入評估。至於已在山上活動之民眾，請於安全無虞下儘速下山。
林務局表示，為考量遊客安全，當陸上颱風警報發佈後，位於警戒區域範圍內的林務局轄管國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區將立即休園。同時，位在警戒區域範圍內之自然步道均將同步封閉，又如阿里山國家森林遊樂區休園，阿里山森林鐵路也將同步停駛。
另外因安全考量，目前太平山國家森林遊樂區將於8月21日中午12時停止售票，進行預警性休園，知本、墾丁、雙流國家森林遊樂區預計於陸上颱風警報發布後進行休園。林務局也提醒民眾，目前內洞、藤枝及向陽國家森林遊樂區仍休園中，請遊客暫勿前往。
(中時)
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