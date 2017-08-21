雙溪巴士健行團遭貨車衝撞　7人送醫

小貨車撞擊承載21名健行團員的中型巴士。（張穎齊翻攝）

新北市雙溪區台2丙18.5公里處發生小貨車衝撞中型巴士的車禍意外。（張穎齊翻攝）

小貨車車頭全毀。（張穎齊翻攝）

小貨車衝撞中型巴士，警消已在現場處理。（張穎齊翻攝）

今早9時許，新北市雙溪區台2丙18.5公里處發生一起車禍意外，1輛載有21人的中型巴士，遭到小貨車撞擊，造成巴士車上6人及小貨車司機共7人輕傷，所幸皆無大礙，目前均已送往醫院急救，警消也在現場釐清肇事原因中。

新北市消防局第6大隊表示，中型巴士承載的21人是健行團，今早從新店開往雙溪，預計要爬灣潭古道，怎料卻遭到小貨車撞擊，導致健行團中有巴6名輕傷（5女、60、63、70、56、56歲；1男、75歲），而44歲的男性貨車司機則是肢體輕微擦傷、胸部挫傷，7人意識都清楚，已分別送往基隆長庚，八堵礦工，瑞芳醫院急救中。

(中時)