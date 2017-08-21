印度高層最新評估：北京將外交解決洞朗對峙 不致演變成全面戰爭

印度Z新聞網（Zee News）21日指出，印度政府高層最新評估認為，中國大陸與印度在洞朗的軍事對峙，不太可能演變成為全面戰爭。北京當局較可能選擇循外交途徑解決爭端。

該報導說，中印雙方在這場持續的洞朗對峙，並無任一方明顯占居上風。而雙邊貿易關係加上雙方領導人可能於下月三到四日在中方召開的金磚五國高峰會議會面，兩國升高衝突的空間相當有限。

(中時)