嘉義食品公司貨櫃電梯突故障 3員工輕傷

工廠內貨櫃電梯突故障，造成3名員工受輕傷。(高錦如攝)

嘉義縣水上鄉一處食品公司今上午9點多驚傳電梯故障，造成廠內3名員工受輕傷，所幸送醫急救後暫無生命危險，業者則表示電梯都有固定保養，至於為何會發生這起意外，詳細原因將請廠商來釐清、修繕。

內部員工表示，該貨櫃電梯平常作為原料卸貨使用，今上午不明原因電梯突然從2樓掉落卡在1樓中間，導致正在卸貨的3名員工跟著滑落並遭重物壓傷下肢。嘉基醫院表示，58歲郭姓、47歲李姓、39歲黃姓傷患送來時意識皆清楚，傷勢集中在下肢挫傷，目前暫無生命危險。

業者指出，電梯都有定期保養，其故障原因將請廠商來檢查、維修，並允諾將負起全責，照顧員工處理善後。

(中時)