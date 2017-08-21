建物老舊剝落 中砂里三角公園挨批醜
基隆市中正區中砂里的三角公園，是許多市民及遊客通往漁港、和平島、海科館及海大的必經之路，堪稱基隆市的「門面」，但該公園雜草叢生，佇立的鐘樓老舊晦暗，一旁的公車處牆壁也剝落，周邊布滿施工圍欄，居民直呼「醜斃了！」議員藍敏煌邀集相關單位會勘，要求市府限期1個月重新美化改善。
中正區新行政大樓即將在9月啟用，但位在大樓旁的中砂里三角公園，佇立的意象標地物及鄰近公車處產業工會建物，卻是油漆剝落、老舊，影響周邊環境及視覺美感，同時也阻礙了鄰近的校官宿舍古蹟觀光區發展。
「破破爛爛的，有夠醜！」當地居民表示，三角公園多年來年久失修，雜草都沒有人在除，也不會有人注意到鐘樓，根本不像是座公園，另外旁邊祥豐街上的公車處及擋土牆斑駁落漆，讓許多行經的外地遊客，對基隆的印象大打折扣。
中砂里長廖正龍說，三角公園是基隆的門面，眼看中元祭即將到來，外地遊客一定會暴增，一定要盡快重新粉刷彩繪，挽回基隆的「面子」。公車處則表示，牆面長期破爛失修，就是因為沒有經費，希望透過議員爭取後，盡速改善。
藍敏煌表示，為推動規畫校官古蹟到安瀾橋一帶的整體觀光廊帶發展，已要求民政處撥款協助改善，包括三角公園的地標及公車處周遭擋土牆，以藍白相間的色調重新粉刷，呈現「地中海」風格。另外還有義一路光華塔等，也要求市府1個月內改善，並督促中正區公所盡速辦理除草，讓門戶重新發亮。
民政處表示，修繕經費約30萬元，將撥款給各區里協助改善，而原定計畫是2個月，在今年底前完成，如今議員要求1個月的工期，對此將會再重新研擬。
(中時)
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