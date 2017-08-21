翻轉海線第一槍 台中港三井OUTLET今動土

三井MITSUI OUTLET PARK台中港（暫），今天舉行動土典禮。（陳淑娥攝）

腹地5萬4000坪的台中港三井OUTLET今天動土，明年底此地將打造成多元的海港購物中心。（陳淑娥攝）

腹地5萬4000坪的台中港三井OUTLET今天動土，明年底此地將打造成多元的海港購物中心。（陳淑娥攝）

三井MITSUI OUTLET PARK台中港（暫）今天動土，台日合作再跨出一步。（陳淑娥攝）

大船入港！台中港三井MITSUI OUTLET PARK今天上午動工，開發案占地5萬4000坪，樓地板面積1萬4000坪，未來將引進160個攤位，預定2018年底完工。台中市長林佳龍表示，三井投資將創造1500個就業機會，發揮火車頭效應，未來帶動整個海線後續投資案。

三井OUTLET PARK今天上午9時舉行動土典禮，由交通部次長范植谷、立院副院長蔡其昌、台中市長林佳龍、台灣港務公司董事長吳盟分及日本三井不動產常務執行役員船岡昭彥共同啟動儀式，現場冠蓋雲集，共同見證翻轉海線歷史一刻。

市長林佳龍表示，三井投資案是外資投資最有效率的成功典範，從去年9月雙方進行簽約，不到一年就能動土，這是台中港建港40年以來，第一個重大外資投資案，有一就有二，火車頭效應即將展開。

林佳龍說，目前台中捷運藍線從台中到沙鹿火車站，已獲中央初步通過，目前要積極爭取到梧棲，讓消費者從市區直接搭捷運到OUTLET PARK購物。未來串聯海線北區高美溼地、梧棲漁港及南區綠能離岸風電，海線投資將動起來。

「第一槍由三井開動！」蔡其昌指出，台中港自開港以來「有港無市」等待數十年，自己自35歲當立委以來，一步一步規劃，現在已經逐步看到及驗收成果，如今三井開發案啟動後，可預期許多投資案陸續展開，三井將是翻轉海線的第一步。

台中港務分公司總經理鍾英鳳說，台中港三井MITSUI OUTLET PARK是一個時間型的消費，吃喝玩樂可以消磨一整天，從原本的工業加入商業，帶動台中港發展，今天只是一個起點，未來前景可期。

三井MITSUI OUTLET PARK腹地廣大約5萬4000坪，樓地板面積1萬8000坪，將引進160家國際知名精品品牌、日系品牌、以及台灣消費者最愛的美食餐飲等名店匯集進駐，規劃海景餐廳、大型景觀摩天輪等娛樂性十足的國際級購物休閒娛樂設施，預定2018年底完工，可帶來1500個就業機會。

(中時)