北市抽驗中元祭品 1件草仔粿驗出防腐劑

下個月初就是中元節，台北市衛生局今日公布今年7月份抽驗市售中元祭祀食品專案結果，其中1件「草仔粿」檢出防腐劑去水醋酸，依照規定，去水楊酸不得添加在糕粿類產品，違反食品安全衛生管理法，最重可處製造業者或責任廠商300萬元罰鍰。

台北市衛生局抽驗地點包括超市、大賣場、傳統市場及中元節祭祀食品販售店等，共計抽驗29件產品，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫及著色劑等項目，結果1件不符合規定。

衛生局指出，台北市松山區傳統粿手工(攤販)，自製販賣的「草仔粿」檢出防腐劑去水醋酸（標準：不得添加），不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，已命抽驗地點下架不得販售。

衛生局食品藥物管理科長王明理表示，經追查產品來源屬台北市，依違反食品安全衛生管理法，可處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰。

王明理指出，食品添加物防腐劑去水醋酸可使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油（限量標準：0.5 g/kg以下），但不可使用於糕粿類產品，去水醋酸如長期過量食用，恐損害肝、腎及神經系統。

台北市衛生局呼籲，民眾在選購中元節食品時，除可向信用良好的廠商購買外，應多注意素三牲是否於低溫保存販售、如為包裝產品其標示是否完整。

(中時)