天鴿颱風襲台 慈濟成立災防協調中心

慈濟成立防災協調中心。（慈濟基金會提供）

輕度颱風天鴿朝台灣南方前進，對台灣地區可能造成影響，慈濟基金會花蓮總協調中心於21日早上8點30分正式成立防災協調中心。包括台南、高雄、屏東及花東等5縣市也預劃在21日下午2點及3點成立防災協調中心，除了預置各種防颱、防災物資與器具外，也由各地區社區志工啟動弱勢孤老關懷等防颱工作。

慈濟基金會指出，慈濟花蓮本會成立「天鴿颱風防災協調總指揮中心」，根據各項資訊提供、彙整，評估慈濟在社區鄰里扮演功能，持續強化各地防颱工作、物資準備及社區通報的預置工作，慈濟基金會呼籲人人以戒慎虔誠的心，落實防災預置與關懷，也祈願平安無災。

(中時)