小客車追撞國道工程車又遭後車撞 4人送醫

一輛防護工程車上午在進行刨鋪作業時，遭自小客車追撞。（黎薇翻攝）

自小客車追撞前方的防護工程車後，隨即遭後方休旅車追撞。（黎薇翻攝）

國道施工車輛又挨撞！高速公路局中區工程處今天早上在國道三號西湖路段、北上138公里處，進行內側路面刨鋪作業時，1輛防護工程車先被自小客車追撞，後方1輛休旅車又撞上，自小客車男駕駛一度受困車內，消防人員以破壞器材將駕駛拉出，大腿骨折送醫，休旅車上女駕駛腳部擦傷，後座的2名孩子飽受驚嚇，4人都送往醫院檢查治療，肇事原因及責任歸屬仍由國道警方調查釐清。

國道二隊後龍分隊長指出，高公局中區工程處今天早上安排在國道二號北上138公里處內側路面進行刨鋪作業，工程人員依規定做警示防護工作，防護工程車剛停在內線停，人員下車要擺置交通錐及反光板，就聽到車輛撞聲音，肇事自小客車接著又在中線車道被另外1輛車追撞。

國道警方初步調查，今天早上7點半，1輛行駛在內側車道的自小客車，沒有注意到前方的防護工程車，追撞工程車右後側後彈至中線車道，行駛中線車道的休旅車閃避不及，再發生碰撞。

肇事的自小客車男性駕駛疑似大腿骨折，一度受困車內，消防人員以破壞器材將他拉出送醫。休旅車上女性駕駛與2名乘客也一併送醫。

國道警方不排除是自小客車駕駛精神不濟，又未注意前方車況肇事。

(中時)