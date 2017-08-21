已不求入圍金鐘金馬 陳珮騏演藝路心願有洋蔥
女星陳珮騏以演出八點檔打開知名度，更曾在《世間情》中與李亮瑾談女女戀而聲名大噪，近期跨足電影《報告老師！怪怪怪怪物！》以及偶像劇《稍息立正我愛你》，陳珮騏戲劇表現力求突破，近日陳珮騏在直播中也透露，自己曾許下40歲前能角逐金鐘、金馬獎，不過現在陳珮騏認為重要的已不是獎項，並提到自己對於演員這條路的期許。
陳珮騏演出多部八點檔，她曾擔心台八演員出現在大銀幕，會讓觀眾無法適應，不過電影上映後她收到許多好評，才讓陳珮騏鬆了一口氣，而當初為了拍《報告老師！怪怪怪怪物！》而向《甘味人生》劇組請假，電影殺青後「潘茜茜」卻寫不回去了，陳珮騏也藉此機會嘗試各種角色「真正專心去實現我多年來一直想要做的事情」。
陳珮騏也透露，自己曾許下40歲前能角逐金鐘、金馬獎，不過三立曾幫她提報，已算是為陳珮騏完成心願，現在對她來說，比起入圍、獎項，陳珮騏認為，自己對於各種角色的嘗試與突破，才是她的當務之急，陳珮騏表示，她不怕爭議角色，不論好壞人她都希望有所發揮。
(中時電子報)
關鍵字：陳珮騏
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