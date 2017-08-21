北投工地意外 工人遭怪手鋼爪壓傷無生命跡象

北投一處工地怪手的鋼爪意外鬆脫，不幸壓傷一名林姓工人，送醫前已經沒有生命跡象。（李文正翻攝）

北投一處工地今天早上發生工安意外，一名年約60歲的工人遭鋼爪壓傷胸部。（李文正翻攝）

(12:02更新內文)北投區致遠二路95巷口，今天早上10點35分發生工地意外，一名年約60歲的林姓工人在作業時，遭挖土機前方的鋼爪壓傷，一旁工人見狀趕緊呼救，並停止作業，但由於鋼爪重量超過百公斤，嚴重撞擊工人的胸部，林救出時已經沒有生命跡象，警消獲報後，將林男送往台北榮民總醫院急救。

據了解，怪手正在進行整土作業，疑似鋼爪固定不牢，在作業時意外鬆脫釀成意外。

(中時)