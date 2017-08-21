世大運》中華隊男子滑輪10000公尺勝出 中華隊奪得金牌！

中華隊小將陳彥成奪得滑輪溜冰男子10000公尺計分賽金牌。(蔡銘仁攝)

2017中華隊本屆賽事首金入袋！今(21日)男子滑輪溜冰10000公尺計分賽，中華隊由小將陳彥成和柯福軒與各國好手一較高下，2人雖開賽時一度處於落後，但後半段聯手展開追逐戰，進入倒數最後幾圈，陳彥成殺出重圍取得領先地位，最後沒再讓對手超前，一舉鍍金。

(中時電子報)