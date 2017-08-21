106年度第3梯次全國技術士技能檢定簡章 開始販售
有意參加技能檢定的民眾請注意！由勞動部勞動力發展署技能檢定中心辦理106年度第3梯次全國技術士技能檢定，自106年8月29日至9月7日受理報名，民眾於106年8月22日起可就近至全家、萊爾富及OK便利商店等超商通路購買簡章；學科測試將於11月5日舉行，請民眾把握時間踴躍報名參加。
第3梯次檢定職類包括中餐烹調、美容、保母人員、照顧服務員、建築物室內裝修工程管理、印前製程、喪禮服務及飲料調製等79個職類，其中「高壓氣體特定設備操作單一級」、「高壓氣體容器操作單一級」等2職類級別為首次開辦。
凡年度內全國技能檢定各梯次均受理甲、乙級之「免試術科者」，報名參加學科測試，另自106年度第2梯次起新增依大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法第二十四條第一項第一款及第二款規定申請進入臺灣地區長期探親，並就讀高級中等學校、五年制專科學校、一般大學或科技校院具有學籍者（以下簡稱探親就學），得比照技術士技能檢定及發證辦法第六條至第九條規定，申請參加技能檢定，請參閱簡章報檢注意事項。
技能檢定中心表示，106年度除以團體報名方式、特定對象申請補助、大陸學位生（陸生就學）、探親就學及電銲3職類等報檢人限通信報名外，餘不分職類、級別均可採通信報名或網路報名，並以寄送戳記為憑。有意報檢的民眾可上該中心網站（http://www.wdasec.gov.tw）查詢，或撥打0800-360800、(04)22599545，洽詢報檢相關事宜。
(中時)
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