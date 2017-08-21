5月未足額進用身障者 高院、高雄市衛生局併列公立第1

勞動部今(21)日公告5月全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單，公立單位以台灣高等法院、高雄市衛生局均未足額進用3人為最多，私立單位以長榮航空股份有限公司、台灣美光記憶體股份有限公司、星展（台灣）商業銀行股份有限公司均未足額進用11人最多，併列為未足額進用第1。

截至106年5月止，依據身心障礙者權益保障法規定應進用身心障礙者的義務機關(構)計1萬6,875家，應進用身心障礙者5萬5,998人，實際進用8萬3,123人，已超額進用2萬7,125人，超額進用48.44%。未足額進用單位合計1,493家(占總應進用家數8.85%)，其中公立單位22家（占1.47%），私立單位1,471家（占98.53%），合計未足額進用2,078人。

5月份公立單位進用情形與上（4）月比較，第1名的臺灣高等法院不足額人數無變化、高雄市政府衛生局未足額進用人數增加2人，為員工總人數增加，法定進用人數增加所致。第2名計有司法院、臺灣橋頭地方法院、嘉義市博愛國民小學、基隆市衛生局、臺灣澎湖地方法院等5家，其中臺灣橋頭地方法院原不足額3人，已招募身障者擔任行政事務工作，不足額人數已減少1人，司法院、嘉義市博愛國民小學、基隆市衛生局、臺灣澎湖地方法院不足額人數無變化。

5月份私立單位進用情形與上（4）月份比較，私立單位第1名的長榮航空股份有限公司、台灣美光記憶體股份有限公司均因員工總人數增加，不及進用導致不足額人數增加，另同為第1名的星展（台灣）商業銀行股份有限公司與上(4)個月相較無變化；第2名的怡高人力資源股份有限公司為身障員工離職來不及遞補及員工總人數增加導致不足額人數增加3人。

上(4)月公立單位未足額第2名的國立臺北教育大學、國軍台中總醫院附設民主診療服務處、臺北市立內湖高級中學、新北市中和區復興國民小學等4家均有進步，其中國立臺北教育大學原不足額2人，已招募聽障重度身障者擔任文書處理工作足額進用；國軍台中總醫院附設民眾診療服務處將1名部分工時身障員工改聘為全時人員，5月份不足額人數減少至1人；臺北市立內湖高級中學5月份進用肢障輕度1人，不足額人數已下降至1人，6月份將再進用1人；新北市中和區復興國民小學已進用聽障重度1人擔任文書處理工作，5月份已足額進用；私立單位未足額第2名的長榮航太科技股份有限公司原不足額10人，5月份1名身障員工鑑定等級改變，不足額人數已減少1人。

另就未達法定進用機關(構)區域分佈情形分析，前三名依序是臺北市17.81%、新竹市15.60%、新竹縣14.52%。

藝珂人事顧問股份有限公司原為每月未足額前3名之私立單位，不足額人數達13人，但公司積極與身心障礙團體合作招募進用多名身障者，障別以肢障居多，重器障次之，主要負責電話查詢全國各大專院校聯絡資料更新、繕打文件、各項問卷調查及統計資料等工作，5月份已足額進用。

勞動部呼籲，106年5月全國義務機關（構）超額進用人數已達48.44%，顯示定額進用制度獲得公私部門的認同與支持，如果企業、學校、團體或政府單位有身心障礙員工的需求，歡迎洽各縣市政府或勞動力發展署所屬各就業中心提供職務再設計等資源及服務，幫助更多身障者也能貢獻所長，相關求職徵才訊息亦可進入「台灣就業通網站」（https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。(※公告網址https://www.wda.gov.tw/首頁項下\訊息發布\最新消息(類別：身心障礙者專區。)

(中時)