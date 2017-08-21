第47屆全國技能競賽 發展署北分署獲4金3銀4銅

第47屆全國技能競賽8月19日圓滿落幕，勞動力發展署北基宜花金馬分署培訓選手拿下4金、3銀、4銅，以及4優勝等15面獎牌的佳績，選手們獲行政院林院長親自頒獎表揚，未來不但能獲得技優保送科大繼續鑽研技藝，更有機會挑戰國手資格，登上國際賽頂峰。

北分署林仁昭分署長指出，全國技能競賽是技職學子的年度盛會，選手們在粉塵、噪音、高溫的環境下展現精湛技藝，揮汗追逐自己的夢想。本屆北分署共培訓31位選手參賽，獲得「冷作(金屬結構製作)」、「銲接」、「工業控制(工業配線)」及「資訊技術」等4面金牌的優秀成績，「工業控制」職類更是由張容爾、徐立旻與鄭浩壯等3人囊括金銀銅三項獎牌。

目前就讀南港高工3年級的繆傳(原名蕭傳人)，獲得「冷作」職類金牌，繆傳今年是第2度參賽，他自覺起步比別人晚，每天苦練達12小時以上，每天晚上回到寢室大家休息放鬆的時間，他還繼續拆解當天訓練過程中的缺失，隔日再請國手學長陳冠宇、教練指導修正，在學長傾囊相授的帶領下，終於獲得金牌。繆傳說：競賽時總會遇到突發狀況，除了平時不斷練習、熟練技巧，學長將歷經大小比賽的國手級經驗傾囊相授，更強化了自己的應變能力。

獲得「銲接」職類金牌的丁啟原(丁丁)，曾參加45屆全國技能競賽板金職類競賽獲得全國第5名的佳績，對板金、銲接有濃厚興趣的丁丁，高工畢業後繼續挑戰銲接領域，同時參加北分署「花蓮職訓場」開辦的銲接職訓課程，從學理、實作從頭打下紮實的基礎，結訓後順利進入台船公司工作，發揮板金與銲接專長，去年二度參賽，獲得北區分區賽銲接職類第3名。今年丁丁3度挑戰全國技能競賽，抱著破釜沉舟的決心辭去工作，每天10幾個小時接受北分署職訓師的嚴格特訓，先在北區分區賽獲得第1名，並在全國賽獲得金牌的肯定。

獲得「冷凍空調」職類銀牌的李唯臣，就讀冷凍空調科一年級時就很嚮往能代表學校參加全國技能競賽，所以老師徵詢時就自願投入比賽。有副高壯好體格的唯臣向來不怕搬重物，但在冷凍空調技術訓練時，仍因搬運機械、組裝、銲接操作吃足苦頭，也經常失誤連連，但他卻也不氣餒，在失敗中累積經驗精進技術，終於在分區賽中拔得頭籌，也奠定他奪得全國賽銀牌的基礎，唯臣充滿感恩的說：很幸運有這麼好的培訓環境和設備，才能讓自己快速累積經驗成長，將繼續爭取國手榮耀，希望有機會國爭光!

就讀黎明技術學院時尚造型設計系一年級的朱宇宣，是本職類中少數的男性選手，沒有男性的粗枝大葉，宇宣對設計有獨到的觀點與高要求，應用到珠寶設計上非常勇於突破，喜歡挑選高難度的珠寶造型設計。除了平日已投入大量的訓練時間，常練習到晚上十點，假日也都持續到「花蓮職訓場」練習，他的參賽不是為了升學，而是為了增加自我經歷，十分難能可貴，終於獲得銅牌殊榮。

勞動力發展署北分署提供專業設備與優良師資，量身打造培訓計畫，協助選手們拉近與夢想舞台的距離。而在失業者、待業者職業訓練部分，北分署更是不遺餘力，透過長達900至1200小時的培訓，提供更完整的理論基礎課程與扎實的實務訓練，並輔導考取專業證照，提高結訓學員的就業率，歡迎想學得一技之長的待業者報名參訓。

(中時)