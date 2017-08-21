經濟部：調查後若有責任 將把巨路列不良廠商
815全台大停電惹民怨，行政院長林全今赴立法院備詢。中油日前公佈調查報告，直指元兇是承包商巨路公司的維修工程師，未依SOP維修電源供應器，遂導致「斷氣」並引發停電。綠委鄭運鵬問，政院是否依《採購法》將巨路提報為不良廠商？經濟部代理部長沈榮津說，目前還沒，若檢調結果出爐確認有責任，就會列為不良廠商。
根據《政府採購法》規定，若有因可歸責於廠商的事由，導致解除或終止契約，應將廠商狀況刊登公報。沈榮津表示，目前檢調尚未釐清，調查後有責任，才會列為不良廠商。
鄭運鵬指出，沒辦法接受過兩三個月後就「呼攏」過去，最後中油還是要繼續承包給巨路。
綠委葉宜津也問，815停電導致部分廠商盈利損失，有沒有任何規定可以補償？林全表示，目前法規上沒有規範補償營業損失，本來規劃是扣除停電時的電費，但因為是人為疏失，所以專案處理是免除當天電費；相較部分國家停電時沒給予任何補償，台灣的作法屬於較好的標準，若有其他爭議，再循法律途徑並給協助。
(中時)
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