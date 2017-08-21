昔日問題學生，今拿全國技能競賽中餐烹飪金牌

中山工商學生謝和恩，拿下第47屆全國技能競賽中餐烹飪金牌。（林宏聰攝）

中山工商學生謝協益，拿下第47屆全國技能競賽麵包製作金牌。（林宏聰攝）

中山工商師生團隊聯手，在全國技能競賽中餐烹飪項目寫下五連霸紀錄。（林宏聰攝）

中山工商餐飲科三年級學生謝和恩，就讀國中時曾是「問題學生」，抽煙、蹺課、頂撞師長樣樣來，之後因緣際會接觸中餐領域，在中山工商栽培下，奪得第47屆全國技能競賽中餐烹飪金牌，締造該校連5年奪冠紀錄，也是這項比賽近半世紀來，首度有學校拿下五連霸。

餐飲科學生謝和恩國中時不愛念書，和朋友抽煙、蹺課，大過小過拿了近10支，讓師長們很頭痛，後來國三讀技藝班，每周1次到中山工商學技能，竟引發他對餐飲的興趣，還向師傅誇口說：「我想當選手、參加比賽」。

他報考特色招生班，在中餐烹飪領域「師徒制」薰陶下，謝和恩「洗心革面」學尊師重道，也發揮比別人更強韌的耐壓性，去年參加全國賽成績不好，暑假每天回校苦練，也向同樣是中餐廚師的父親請教，了解業界實際作法，爸爸知道他不是讀書的料，但學餐飲卻是刻苦耐勞，因此相當支持他朝技職方向發展。

另一名學生謝協益，則是在全國技能競賽麵包製作類別奪下冠軍，他南區初賽只拿到第三名，記取失敗經驗，幾個月來幾乎「無瞑無日」全心鑽研，終於在藝術麵包項目大放異彩，未來將進入高餐大烘焙系就讀，朝麵包達人美夢邁進。

此外，中餐烹飪項目，中山工商除謝和恩奪冠之外，陳炫方、莊寶財也分別奪得銀牌、銅牌；麵包製作項目，除謝協益拿金牌，彭筠堤、吳力文、陳孟權則包辦第二至第四名，等於2個重要項目都被中山工商包下。

中山工商校長林昭億說，全國技能競賽是國內級別最高技能比賽，參加選手不限高職、大專、業界，尤其中餐烹飪項目參賽人數最多，中山工山今年締造五連霸紀錄，同時拿下麵包製作金牌，也寫下創校43年來最佳成績。

(中時)