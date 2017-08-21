開學=籌錢？ 半數弱勢家長曾籌不出錢繳學費

傑哥跆拳道突飛猛進，比賽獲得佳績與獎金，希望改善家境。（兒盟提供）

11歲的傑哥從小跟著媽媽相依為命，他不知道夢想是什麼，也不知道未來能往哪去，他只想成為跆拳道國手，因為他要保護媽媽改善家裡的家境......。兒福聯盟調查，弱勢家庭有超過5成曾籌不出錢為孩子繳學費，孩子升學困難重重。

新學期開學將至，家有學齡階段孩子的爸媽大多忙著準備新制服、文具用品、參考書等各樣開學用品。在12年國教的制度下，許多爸媽更積極幫孩子規劃各種補習、才藝課程，甚至急著送去考證照、參加社團，以利幫孩子搶得先機。

然而，對隔代教養、單親家庭比率偏高的弱勢家庭來說，經濟上的壓力往往已讓他們喘不過氣，實在難有心力去關心孩子的教育，讓孩子學才藝、補習更是遙不可及的夢想。

兒福聯盟過去曾經針對弱勢孩子開學困境進行調查發現 ，高達一半左右的弱勢家庭曾因為沒錢，犧牲家中孩子的教育費(51.3%)，甚至籌不出錢為孩子繳學費(53.3%)，更有高達八成一(81.2%)的弱勢家長曾擔心沒有錢讓孩子繼續升學，七成九(78.9%)擔心沒錢讓孩子補習、七成二(71.9%)沒錢讓孩子參加學校活動(校外教學、畢業旅行等)，孩子的教育費用，對很多弱勢家庭而言，常有種「想給卻又給不起」的心情。

兒盟也曾調查國中七年級及八年級生學才藝的情形 ，結果發現弱勢孩子學習才藝的比例卻僅有一成六（16.4%），遠低於一般的孩子(25.9%)，而且有二成二（21.8%）的弱勢孩子從來沒有學過任何才藝、也沒有參加比賽的經驗。甚至有超過六成（61.2%）的偏鄉弱勢學童，擔心沒錢可以學才藝 。

兒盟每年資助全台5000個以上的弱勢孩子，除了確保他們三餐溫飽、生活穩定之外，更希望進一步幫助他們持續就學，甚至有機會發展潛能，學習才藝，甚至夢想未來。兒福聯盟自2002年起開始發展「小舵手啟航計畫」，至今已經補助上千個弱勢兒少學習的費用，除了資助孩子無法負擔的升學費用之外，更期待能夠協助孩子潛能的發展，無論是音樂、體育或是藝術的學習，幫助渴望學習的孩子有機會發展興趣，也有機會夢想未來，不因為家庭的經濟弱勢而留下遺憾。

兒盟指出，「小舵手啟航計畫」走過將近15年，檢視服務成果，發現有教育、學習問題個案，83%在社工介入後有改善，再進一步瞭解弱勢兒少學習才藝後，有了專長，讓孩子能夠肯定自己的能力，並且有機會參加比賽、站上舞台，獲得更多的成就感，因此提昇了信心，也堅定對未來的期待。

另外，八成以上（80.9%）的孩子在學習才藝之後，提高了自己的自信，七成八（77.7%）的孩子從學才藝的過程滿足了自我成長。學習才藝也讓孩子有了與同儕能共同分享的話題，近三成（28.7%）的孩子人際關係變得更好、能夠與人合作相處，也會主動結交朋友；約兩成（18.1%）的孩子慢慢找回生活的規律，改善偏差行為（11.7%），甚至提昇學業成績。

兒盟表示，長久以來「小舵手夢想領航計畫」大都是靠熱心的企業或是少數捐款人的協助，維持方案運作，兒盟從未對外公開勸募。但看到愈來愈多弱勢孩子在學習上更多迫切的需求，兒盟在新學期開始將持續增加服務的個案數量，讓更多有學習意願、有未來夢想的小舵手們也能有機會透過持續學習，翻轉貧窮，也同步發起了「小舵手夢想領航─助學計畫」，期待每年持續幫助3600人次的孩子，穩定學習，培養專長，希望能夠號召募集1500位愛孩子的長期助學人。

捐款1,500元資助孩子開學相關費用

捐款2,000元資助孩子每月專長學習費用

捐款3,000元幫助孩子每月安親、課後輔導

每月定期捐款600元，讓孩子穩定學習、培養專長

【捐款專線】(02)25505959轉1

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