中市府推勞資爭議調解線上申請服務
台中市勞資調解申請除現行的臨櫃、傳真、郵寄等方式提出外，新增「線上勞資爭議調解申請」服務，線上申請調解提供計算工時加班費、資遣費、特休與舊制勞退試算表的試算網頁連結，可同時進行多項權益試算，便利民眾、減少交通往返時間。
勞工局長黃荷婷指出，截至7月底，市府受理勞資爭議案件較去年同期增加203件，人數增加437人，案件最大宗以工資爭議居冠，占51.52％、給付資遣費爭議次之，占21.30％。
因為多數爭議類型涉及金額核算，市府推出線上申請調解服務，除讓勞資雙方可不限時間地點，只要持自然人憑證或工商憑證連線進入台中市政府勞工局官網「線上申辦」項下，點選「線上勞資爭議調解申請」，即可同時進行加班費、資遣費、特休的權益試算。
「線上勞資爭議調解申請」還有線上收件、查詢功能，只要民眾於線上提出申請，經勞工局審核案件完成後，將以電子郵件通知民眾辦理進度，申請人也可隨時上線追蹤查詢。
勞工局表示，勞工於線上申請調解後、召開調解會議前，已與雇主達成和解，也可即時透過線上撤回，省時又省力。
黃荷婷說，勞資問題是市府最重要的協處服務事項，勞工局除繼續提供勞資爭議調解協處平台、勞資爭議在地調解服務、勞動權益App、職災勞工專人主動一案到底、多元免費法律諮詢、弱勢勞工代理人及台中市勞工權益基金補助等服務。
現在更加碼推出「線上勞資爭議調解申請」，希望協助勞資雙方以更便捷方式，解決問題並維護自身權益。
(中時)
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