罷免黃國昌是否通過 中選會40天後公告
安定力量發起罷免立委黃國昌行動準備邁入第3階段，安定力量主席孫繼正、秘書長游信義、志工毛嘉慶等人，今（21日）上午9時許，將連署書送至新北市選舉委員會，經選委會統計，共收到2萬9714份連署書。
新北市選委會副總幹事黃堯章表示，共收到2萬9714份連署書，依公務人員選舉罷免法第83條，將於40天內由戶政機關完成查對，若不足規定連署人數，將通知提議人10天內補齊。
另外，黃國昌位於新北市第12選區，包含金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮等7個區域，選舉人數共有25萬1191人，依法連署人數應為2萬5120人以上，才會通過第二階段連署門檻，最後將由中選會宣告罷免案成立或不成立。
(中時)
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