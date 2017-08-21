華佗營練八段錦開場 啟發中學生養生觀念
台中慈濟醫院舉辦首屆國高中生「華佗營」活動，中醫部50位醫師總動員， 花了3個多時間策劃，設計互動式、遊戲式的課程，帶領學員從養生觀念開始，進入中醫「望聞問切」 的天地，並體驗「客觀結構式臨床技能測驗」，透過闖關驗收所學。
「兩手插掌，掌心向上，雙手姆指接連……」 活動長廖振宇醫師帶領華佗營學員練習「八段錦」，期待學員以後每日練習健身強身，接著中醫部主任陳建仲帶領學員宣讀「大醫精誠」引導學員將來如果從醫，要立志成為仁醫。
營隊總召、中醫師陳相如指出，不同於一般醫學營，華佗營講師、隊輔都由中醫師擔任，還有慈濟社區志工協助生活飲食陪伴，原以為不住宿營隊應該都是在地學子參加，沒想到還有遠自新北市來的學員。學員家長鄧小姐表示，女兒在五專學護理，希望參加營隊可以涉獵中醫醫學。
華陀營為期2天活動，融合慈濟人文的用餐禮儀、茶道靜心與環保蔬食，並教導日常的中醫手法，如中暑刮痧、月經疼痛緩解、過敏性鼻炎處理等，學習成果驗收則融入醫學生考試的「虛擬病人」，模擬診間狀況，測驗實際操作的技能。
(中時)
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