消保處抽檢家用瓦斯爐 4成標示違規

消保處與經濟部標準檢驗局合作，隨機採樣15件不同廠牌的家庭用瓦斯爐，進行品質檢驗及標示查核。檢驗結果發現，品質部分有1件不符合商品檢驗法規定；標示部分有8件不符合商品檢驗法或商品標示法規定，經濟部將依法處理。

消保處指出，家庭用瓦斯爐是家庭必備的日常生活用品，惟偶有聽聞因使用此類商品而發生意外事件者，為了解市售家庭用瓦斯爐是否符合安全規範，赴各大賣場、零售商及網購平台等通路，隨機購樣15件不同廠牌家庭用瓦斯爐，分別依據國家標準CNS13604「家庭用燃氣炊煮器具」之規定，進行「燃氣通路之氣密性」、「燃氣消耗量」、「燃燒狀態」、「電器點火性能」、「熄火安全裝置」、「油過熱防止裝置」、「熱效率」等7項安全檢測項目，並依據商品檢驗法、CNS 13602「家庭用燃氣器具構造通則」及商品標示法第9條及第10條規定，查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

消保處指出，燃氣消耗量有1件不符合規定，實際燃氣用量7.58kW與標示值9kW相差-15.7%，超出國家標準規定之±10%之多，其餘品質檢驗部分則全部符合規定。

至於標示查核，有兩件未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之姓名或名稱及地址、3件未標示主要成分或材料、2件未標示製造商電話、2件未標示製造商資訊。

針對違失，消保處已請標檢局及經濟部中部辦公室儘速依法辦理，確保消費者權益。消保處提醒，選購家庭用瓦斯爐時，應特別注意購買貼有「商品檢驗標識」商品，並檢視商品是否標示製造商資訊、商品成分、製造日期等內容，檢視商品是否標示用途、使用、保存方法及其他應注意事項。

消保處也建議，使用瓦斯爐炊煮食物時，應保持室內通風狀態，避免造成缺氧或一氧化碳中毒之意外。為防範一氧化碳中毒事件，建議於家中適當位置安裝一氧化碳偵測器，即時警報，多一份保障。同時應定期檢查瓦斯管之完整性及氣密性，如有彎折、破損、漏氣等情形，請儘速更換。

(中時)