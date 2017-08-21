LPGA》美、歐對抗索罕盃 美國大勝5分奪賽史第10冠

美國隊索罕欣喜若狂奪賽史第10次冠軍。(美聯社)

有「女子萊德盃」之稱的美國、歐洲對抗「索罕盃」今(21日)落幕，美國隊以大勝5分的16.5分比11.5分擊敗歐洲隊，衛冕成功。

這項美國與歐洲的對抗賽於1990年開辦，每兩年於歐、美輪流舉辦，美國隊累計贏得10次，遙遙領先歐洲隊的5次。本屆大贏5分，是繼1996年17分比11分獲勝以來，近20年贏最多分的最大勝利。

美國隊隊長英克絲特，也是賽史唯一贏過兩屆冠軍的隊長。

(中時電子報)