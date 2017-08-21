太平山遊樂區 今午後預警性休園

羅東林區管理處今天（21日）表示，氣象局在今天發布颱風天鴿陸上颱風警報，依據目前預測路徑，預計在明後兩天通過台灣，羅東林管處因應天鴿颱風來襲，所轄太平山國家森林遊樂區，考量因位屬山區且路途較長，易受強降雨所損害，為顧及遊客安全，21日下午3點後預警性休園中午12點後停止售票，請遊客暫勿前往。

(中時)