舉重銅牌高展宏 最想告訴亡父「我盡力了」

世大運舉重是中華隊奪牌重點項目之一，中華隊男子62公斤級選手高展宏昨天拿下銅牌，是中華隊在舉重的第一面獎牌。高展宏的父親日前因肝癌過世，未能親眼看見兒子奪牌，高展宏今早受訪忍不住落淚說，爸爸一開始很反對練舉重，但他一心想奪牌拿獎金、替家裡分擔經濟，直到國二那年全中運自己3破大會記錄，家裡才漸漸支持；昨天奪牌，他也猜爸爸會在天上看見。

高展宏昨以抓舉131公斤、挺舉158公斤，總和289公斤奪得銅牌，這3項都打破他個人紀錄。他說，很謝謝家人、民眾對他的鼓勵，因為沒有這些鼓勵，自己就沒有這麼大的信心；也很謝謝正修科大以及教練投入很多心血，讓他能夠專心訓練。

談到日前過世的爸爸，高展宏忍不住在記者會上落淚。他說，剛開始接觸舉重時，爸爸非常反對，每次都說不要再練了，但他都偷偷跑去舉重室練習，也不敢跟教練說家人反對，因為看到學長在全中運奪牌拿到獎金，「我也想幫家裡分擔。」

家住高雄桃源區的高展宏說，每次下大雨或是颱風，都會把道路沖毀，因為家裡種金黃芒果，因此常常每逢7、8月，家人都得跋山涉水走好幾公里把芒果運出去賣，哥哥的膝蓋還因此受傷；但即使如此，因為沒時間行銷，芒果最後也只能賣給中盤商、價格很低，頂多賣到回本，無法賺錢。

因為如此，高展宏說，從小就希望自己能替家裡分擔經濟壓力，包括下定決心練舉重，至少讓家人不為他的學費擔心，「我是選手，沒辦法顧到這麼多，能幫多少是多少」。說到這裡，他還告訴訪問他的記者說，希望大家可以跟他們家訂購芒果。

為什麼後來爸爸開始支持？高展宏笑說，拿到全中運金牌還3破大會記錄，「爸爸想說我怎麼這麼厲害」，才開始慢慢支持，但一開始還是會時不時說「能不練舊不練」，最後才真的完全支持。今年初，爸爸雖已診斷出肝癌，雖很希望能撐到世大運，結果還是在賽前過世。

高展宏說，世大運是他目前參加過最大的比賽，奪牌之後，最想告訴爸爸「我盡力啦」，但他猜，爸爸在天上應該會看見，未來會繼續加油。他也希望，希望全台灣的大家繼續給還沒比賽的選手鼓勵，因為這對選手幫助很大，希望大家能用行動去表示。

(中時)