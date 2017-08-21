天鴿颱風強碰滿潮 南台灣慎防海水倒灌

天鴿颱風直撲南台灣，從今晚開始台灣東半部地區會出現明顯降雨，大約明天上午天鴿颱風的中心就會來到台灣正南端，此時也是颱風影響台灣最大的時間點，除了東半部還是會有降雨外，西半部地區也會受影響。氣象局提醒，此次颱風來襲又逢滿潮，南台灣須慎防海水倒灌，若颱風路徑無明顯變化，預計下午2時30分發布陸上颱風警報。

氣象局第一組防災科科長謝明昌表示，氣象局持續發布天鴿的海上颱風警報，目前11點的最新位置，鵝鑾鼻東南東方430公里的海面上，預計未來會以每小時15轉19公里的速度，朝朝台灣南方通過巴士海峽，所以海上警戒區除了原來的巴士海峽、台灣東南部海面、蘭嶼綠島之外，現在也多加入了台灣海峽南部，提醒海上作業船隻要特別注意，假如未來行徑路徑、方向沒有特殊改變，氣象局預計今天下午2時30分，發布天鴿颱風的陸上颱風警報。

謝明昌指出，天鴿颱風再來會以比較偏南的位置從巴士海峽通過，所以未來花東地區、台灣西南部地區要特別小心留意，今天白天台灣東半部降雨以間歇性降雨為主，但晚間隨著颱風靠近，降雨程度會越來越明顯，到了明天白天，颱風中心會從正南端開始移往台灣西南部，台灣西南部也會受影響，高屏地區風雨也會變明顯。

謝明昌表示，目前颱風主要雲系都是在颱風中心偏西側，所以現在開始，影響台灣東半部地區的是外圍環流所帶來的間歇性降雨，由於海溫高有利颱風增強，所以颱風未來未來可能重組，不排除強度持續增強的可能，但又受到高低層風切明顯，使得颱風成長有限，所以未來天鴿還是會以輕度颱風的程度影響台灣為主。

謝明昌強調，颱風影響的這段期間，台灣地區正好適逢大潮，必須慎防海水倒灌，預計明天清晨6點多台灣東南部地區會碰到滿潮，明天7點到8點，是台灣西南部滿潮，台灣西側則是10點到11點滿潮，因此從今晚到明天，受到颱風持續接近，降雨也持續增強外，再加上滿潮影響，花東地區及台灣西南側地區要注意可能出現海水倒灌的問題。

(中時)