許淑淨退賽 體育署：不下修中華隊金牌目標
兩屆奧運舉重金牌得主許淑淨傷退，確定不參加世大運，體育署長林德芙今表示，目前不會下修中華隊11面金牌的目標。
林德福表示，許淑淨選手是我國史上唯一獲得兩面奧運金牌的選手，她在里約奧運結束之後就全力投入備戰世大運，不過因最近舊傷復發，加上又有一些外側肌肉新的拉傷，經過醫療團隊評估，若在這種傷勢下勉強出賽，恐怕造成運動生涯永久傷害，因此忍痛退賽。
賽前，體育署喊出要奪下11金的目標，會不會因此下修？林德福表示，雖然許淑淨無法代表出賽，但是中華台北代表團還是會繼續努力，把最佳成績留下，目前沒有下修金牌獎牌數。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。