許淑淨退賽 體育署：不下修中華隊金牌目標

兩屆奧運舉重金牌得主許淑淨傷退，確定不參加世大運，體育署長林德芙今表示，目前不會下修中華隊11面金牌的目標。

林德福表示，許淑淨選手是我國史上唯一獲得兩面奧運金牌的選手，她在里約奧運結束之後就全力投入備戰世大運，不過因最近舊傷復發，加上又有一些外側肌肉新的拉傷，經過醫療團隊評估，若在這種傷勢下勉強出賽，恐怕造成運動生涯永久傷害，因此忍痛退賽。

賽前，體育署喊出要奪下11金的目標，會不會因此下修？林德福表示，雖然許淑淨無法代表出賽，但是中華台北代表團還是會繼續努力，把最佳成績留下，目前沒有下修金牌獎牌數。

(中時)