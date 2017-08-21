台中市8人榮獲師鐸獎 居全國之冠
師鐸獎為教育界最高榮譽，獲獎者均是長年投入教職、在教學領域有創新佳績！台中市今年共有8位教師榮獲師鐸獎；台中市議會無黨聯盟召集人張立傑、副召尤碧鈴2位議員都曾作育英才，其中獲獎的大雅區六寶國小校長鮑瑤鋒還是張立傑任教豐原國中時的學生。
教育部106年師鐸獎選拔獲獎名單出爐，台中市共8人獲獎，包括中正國小校長張昆鵬、六寶國小校長鮑瑤鋒；特教學校教師陳蔚綺、上石國小教師陳培陽、東汴國小教師許彩梁、圳堵國小教師陳議濃、葫蘆墩國小教師雷曉青、立新國中教師劉思佩等人，獲獎人數居全國之冠。
教育局長彭富源說，患唐氏症男孩小瑋原本總安靜在教室一角，在特教老師陳蔚綺協助，在聽到音樂時露出燦爛笑容並手舞足蹈；原本不說話的他，自此樂在音樂中，小瑋現是專業街頭藝人，音樂讓小瑋找到生命亮點，也在陳老師陪伴下走出生命之路。
梧棲中正國小校長張昆鵬投身教育38年，擅長課程與教學行政等領導；六寶國小校長鮑瑤鋒辦學用心，盼成為孩子一生永遠提燈人；上石國小教師陳培陽連續20年帶領孩童參加科展，看到並相信孩子的能力；東汴國小教師許彩梁以探索式戶外教育理念，培養孩子認識自己找到自我。
圳堵國小教師陳議濃擅長幼兒在地化課程，深信學習無界限；葫蘆墩國小教師雷曉青總以「壓力能使石頭變鑽石，堅持能將妄想變夢想」勉勵學生勇於堅持；立新國中教師劉思佩以體育專業建立孩子自信，引領學子在學海中找尋方向！
台中市議會無黨聯盟23日將舉辦【師鐸獎杏壇之光】茶會，邀請市長林佳龍與8位獲獎人茶敘，對8位獲獎校長及教師表達敬意與謝意。
(中時)
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