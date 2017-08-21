軍公教家庭出身！炎亞綸嗆反年改殘花敗柳再戰網友

炎亞綸日前嗆干擾世大運的反年改團體是殘花敗柳！（圖／本報系資料照片）

炎亞綸和網友互嗆。（圖／翻攝FB）

世大運週六開幕時，遭到反年改團體抗議，造成各國選手無法準時入場的囧況。各界對於不尊重運動員的反彈聲浪也隨之而起，向來喜歡關心時事的藝人炎亞綸也對此事發表看法，不料卻有支持反年改的網友留言攻擊，炎亞綸也不甘示弱嗆罵「你是三小？」

炎亞綸日前就砲轟反年改團體干擾世大運行為不妥，更說除了背後有政治操手外，還酸他們是「比較沒自知之明的殘花敗柳！」不過卻有支持反年改網友留言，嗆他「你懂軍公教人員悲哀嗎？還是你根本不知道年老後才知道自己被國家背叛的難過」更說他「是因為你吃喝玩樂是粉絲供給，而你父母優渥職業更不需要你奉養，別說風涼話。」

但此話激怒炎亞綸，反嗆他這是「智障留言」，更說自己外公是校長、外婆、舅舅和阿公都是老師，爸爸也是教授，他問網友「你是三小？」超級霸氣！不過炎亞綸也強調發文的用意是想表達，儘管自己全家都是軍公教，但也相當不認同這樣干擾世大運的做法，對於有網友沒看懂就開罵，更讓炎亞綸哭笑不得。

(中時電子報)