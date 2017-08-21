世大運》王正棠失誤臉書自責 總統勉勵：不要失信心
中華棒球隊昨(20日)首戰法國，不料9下中外野手王正棠發生「再見失誤」，讓中華隊3比4遭法國隊逆轉。他賽後在臉書粉絲團留言感到自責，並遭網友批評，總統蔡英文則留言鼓勵：「不要失去信心，所有台灣球迷都會繼續為你們加油！」。
王正棠對中、法戰發生重大失誤極為難過責，賽後在臉書留言：「對不起支持中華隊的所有球迷，不過從哪裡跌倒就從哪裡爬起來。」
他這記讓中華隊該贏沒贏的「再見失誤」，引起網友猛烈批砰，總統蔡英文見後在王正棠臉書留言：「正棠，那一球接到，你一定比誰都難過。你要加油，不要失去信心，所有台灣球迷就會繼續為你們加油！」。
王正棠在難過之際看到總統的鼓勵，立即回應：「謝謝總統。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。