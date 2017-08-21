世大運》王正棠失誤臉書自責 總統勉勵：不要失信心

王正棠對中、法戰發生「再見失誤」感自責，但總統蔡英文勉勵不要失去信心。(資料照 黃世麒)

中華棒球隊昨(20日)首戰法國，不料9下中外野手王正棠發生「再見失誤」，讓中華隊3比4遭法國隊逆轉。他賽後在臉書粉絲團留言感到自責，並遭網友批評，總統蔡英文則留言鼓勵：「不要失去信心，所有台灣球迷都會繼續為你們加油！」。

王正棠對中、法戰發生重大失誤極為難過責，賽後在臉書留言：「對不起支持中華隊的所有球迷，不過從哪裡跌倒就從哪裡爬起來。」

他這記讓中華隊該贏沒贏的「再見失誤」，引起網友猛烈批砰，總統蔡英文見後在王正棠臉書留言：「正棠，那一球接到，你一定比誰都難過。你要加油，不要失去信心，所有台灣球迷就會繼續為你們加油！」。

王正棠在難過之際看到總統的鼓勵，立即回應：「謝謝總統。」

(中時電子報)