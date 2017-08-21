婦人捲聯結車下 傷重急救中

婦人捲入聯結車下，救出後緊急送醫急救。（王揚傑翻攝）

今（21）日上午11時40分許，35歲許姓男子駕駛拖板車行經新北市中和區員山路，疑未注意步行穿越馬路的50歲童姓婦人，直接衝撞後輾壓，導致童婦肢體骨折變形及大量流血，當場失去生命跡象，雖緊急送往雙和醫院急救，不幸仍於12時40分宣告不治。

警方調查許姓駕駛並無酒精反應，偵訊後將許男以過失傷害致死罪嫌移送法辦。

(中時)