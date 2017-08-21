《世大運》睽違20年 地主跳水選手林昀蒂：正常發揮
中華台北在世大運跳水項目間斷廿年後再度派出選手林昀蒂，他在受訪時說，自己正常發揮，如果10分來說自己的表現是7。他說這次比賽之前的身體不適已完全恢復，加上又是地主選手，有親友團加油，心情上特別嗐。這次還看到了心目中的跳水偶像，感到特別興奮。他明日還有賽程，將和總統盃跳水邀請賽搭擋賴昱燕共同挑戰男女混合項目，林昀蒂說希望自己不要玩得太過頭能好好發揮。林昀蒂以總成績212.15排名29，無緣晉級決賽。
林昀蒂是台北世大運中華代表團唯一的跳水男將，今天在男子1公尺跳板表現正常。他說身旁滿是奧運等級選手，其中不乏自己「偶像」，讓他直呼緊張。「烏克蘭、俄羅斯都是派奧運隊來，一開始有點壓力。」兩輪之後逐漸平常心。
成績在31名選手中敬陪末座，林昀蒂接續還有和賴昱燕的混雙要出賽，他笑說：「希望別太嗨，玩過頭了！」
(中時)
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