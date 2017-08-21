撞壞車怕爸爸罵，男子謊報遭竊被警識破

台中市一名男子撞壞爸爸的車子，竟向警方謊報失竊。（盧金足翻攝）

邱男謊報失竊的車子，被警方在解體廠尋獲。 （盧金足翻攝）

27歲邱男向警方報案，稱其自小客車停放在台中市西屯區凱旋三街遭竊，但對遭竊過程含糊其詞，只催促警方快開報案4聯單給他，警方懷疑其中有詐，調查邱男撞壞車子擔心爸爸發現，謊報遭竊還詐領保險金被警戳破，警方將邱男以誣告、偽造文書、詐欺罪移送法辦，邱男也感嘆悔不當初。

台中市府警察局第6分局西屯派出所員警林聖傑、洪書偉及吳冠賢偵辦汽車失竊案，邱姓男子報案，稱其駕駛的自小客車停放於西屯區凱旋三街遭竊，但對於遭竊過程說的不清不楚，一直要求警方趕緊開報案4聯單給他。

警方調查發現，一間間詢問西屯區拖吊業者，該車曾發生車禍，拖吊至中平路停放，邱男還拔除車牌後，將車體拖吊至解體廠，疑似事後向警方謊報遭竊。

「哇！你們怎麼知道！」邱男被警方通知去製作筆錄，沒想到警方將該車車禍後去向調查的一清二楚，才坦承因為發生交通事故，該車撞壞無法修復，怕車主爸爸責罵，才將車牌拔下裝於同款車。

邱男向警方供稱，行駛到凱旋三街停放一天後請朋友開走，再向警方謊報車輛遭竊並詐領保險金，警方在警詢後將邱男以誣告、偽造文書、詐欺罪移送法辦。

(中時)