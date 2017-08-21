撞壞車怕爸爸罵，男子謊報遭竊被警識破
27歲邱男向警方報案，稱其自小客車停放在台中市西屯區凱旋三街遭竊，但對遭竊過程含糊其詞，只催促警方快開報案4聯單給他，警方懷疑其中有詐，調查邱男撞壞車子擔心爸爸發現，謊報遭竊還詐領保險金被警戳破，警方將邱男以誣告、偽造文書、詐欺罪移送法辦，邱男也感嘆悔不當初。
台中市府警察局第6分局西屯派出所員警林聖傑、洪書偉及吳冠賢偵辦汽車失竊案，邱姓男子報案，稱其駕駛的自小客車停放於西屯區凱旋三街遭竊，但對於遭竊過程說的不清不楚，一直要求警方趕緊開報案4聯單給他。
警方調查發現，一間間詢問西屯區拖吊業者，該車曾發生車禍，拖吊至中平路停放，邱男還拔除車牌後，將車體拖吊至解體廠，疑似事後向警方謊報遭竊。
「哇！你們怎麼知道！」邱男被警方通知去製作筆錄，沒想到警方將該車車禍後去向調查的一清二楚，才坦承因為發生交通事故，該車撞壞無法修復，怕車主爸爸責罵，才將車牌拔下裝於同款車。
邱男向警方供稱，行駛到凱旋三街停放一天後請朋友開走，再向警方謊報車輛遭竊並詐領保險金，警方在警詢後將邱男以誣告、偽造文書、詐欺罪移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。