盤破換真情 故宮與大阪市立東洋陶瓷美術館簽約姊妹館

因為借展展品破裂，意外讓日本大阪市立東洋陶瓷美術館發現台灣修復實力，國立故宮博物院今天與日本大阪市立東洋陶瓷美術館正式簽約，締結為姊妹館。

故宮院長林正儀表示，未來除了強化展覽、研究、教育推廣等各方面的合作外，也期待能更深化彼此友好合作關係，共創文化藝術研究及策展成果。

林正儀說，針對南院「青花柳葉鳥紋盤」損傷事件，感謝大阪市立東洋陶磁美術館對故宮的信任跟支持，故宮除了進行修復之外，也會進行檢測等相關研究，未來兩館將共同在國際上發表。

國立故宮博物院南院日前向日本大阪市立東洋陶瓷美術館借展的江戶時代「青花柳葉鳥紋盤」，上月被發現滑落損傷，經過檢查鑑定，該瓷盤是因為盤體本身結構鬆散，非關故宮人為疏失。日本大阪市立東洋陶瓷美術館也肯定故宮文物修護專業，將展品留在故宮採日本傳統技法「金繼」修復。

大阪市立東洋陶磁美術館館長出川哲朗表示，當時聽到文物破損，「第一時間不是擔心，而是想知道為什麼會斷裂」，出川哲朗表示，文物是在密閉冰櫃中自然斷裂，而所有古文物都有一定的年限時間，這也是藏品的宿命。

故宮指出，這次締約是故宮院長林正儀上任宣布新故宮計畫，繼與美國舊金山亞洲藝術博物館締結姐妹館後，另外一項重大的國際交流成果。大阪市立東洋陶磁美術館成為故宮正式對外第二個締結的姐妹館。

故宮表示，大阪市立東洋陶磁美術館成立於1982年，主要以亞洲地區包含中國、韓國及部分日本國寶級陶瓷收藏為主，數量多達6000件，質精量豐，為日本首屈一指的陶瓷美術館。該館與故宮南北院區的典藏與研究方向一致。

(中時)