檢察官嫖妓又媒介同好 二審不准緩刑

彰化地檢署檢察官蔡曉崙被控與未成年少女性交易，還「吃好逗相報」，在通訊軟體Line中媒介給同好，一審依與未成年性交易罪判刑3月、媒介部分判刑1年7月；台中高分院改判他3月和1年10月，不准緩刑，全案可再上訴。

台中市刑大偵辦一起網路群組性交案，發現1名自稱是「律師」的男子以「小輪子」等在群組分享嫖妓心得，並介紹女子給同好，經追查「小輪子」就是檢察官蔡曉崙，台中地檢署檢察官今年1月13日指揮台中市刑警大隊等單位拘提，蔡遭羈押、停職。

起訴書指出，47歲的蔡曉崙前年在網路上認識年僅16歲的「重慶妹」，兩人談妥以每小時3500元代價性交易，蔡駕車載少女到火鍋店用餐後，再到汽車旅館從事性交易，事後，兩人仍保持聯繫。

蔡並在LINE的「茶餘飯後」群組，以「小輪子」暱稱張貼「重慶妹」的照片、身材資本資料及性交易行情等內容，與同好分享，先後有5名男子與「重慶妹」聯繫發生性關係，她每次收取3500元到4000元不等代價。

一審法官審酌蔡已與被害少女及其家人和解，蔡在法院審理時坦承犯行，依與未成年少女性交易及媒介兩罪各判3月和1年7月；檢察官和蔡都不服上訴。

台中高分院認為蔡身為檢察官，代表國家追訴處罰犯罪，竟然自己背棄公職誓言，罔顧國家社會賊予職責，雖蔡表明真誠悔過請求緩刑，但法官認為不宣告緩刑為適，並依公務員犯與未滿18歲性交易罪判3月，可易科罰金；另依公務員使未滿18歲性交易罪，判刑1年10月。

(中時)