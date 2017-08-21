大巨蛋案 北檢傳訊外部評委

台北地檢署追查台北大巨蛋案，繼上周傳訊時任台北市長的前總統馬英九、前財政局長李述德，今(21日)另傳喚楊姓外部評委等多人釐清案情，午間訊後均請回。

北檢偵辦大巨案多時，上周依圖利罪嫌命李述德限制出境、出海、住居。據了解，李述德庭訊時，對大巨蛋議約過程多以時隔久遠，表示已記不太清楚。

檢察官上周也訊問台北巨蛋企業聯盟發起人建築師劉培森、時任遠雄談判要角的力麗觀光開發董事長蔡宗易等人，並提訊因掏空、新北市開發弊案等案收押的趙藤雄。

檢方調查，台北市政府與遠雄2004年9月曾舉行2次議約會議，2次議約會議間的9月20日，馬英九疑與趙藤雄商談，達成零營運權利金、協辦遠雄都更等共識，其間是否涉嫌圖利，正是偵辦重點。

(中時)