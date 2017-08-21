世大運》舉重場正妹身材姣好顏值超高

加拿大舉重正妹布法特。(翻拍布法特IG)

此次來台參加台北世大運的加拿大女子舉重選手布法特(Bouffard Ann-Maxim)不但身材姣好，而且顏值超高，她將在下午2點挑戰53公斤級別賽事，雖然爭奪獎牌的機會不高，但喜歡欣賞美女的民眾可得好好把握了。

(中時電子報)

加拿大舉重正妹布法特。(翻開布法特IG)

加拿大舉重正妹布法特。(翻開布法特IG)