體育署署長林德福 為獲獎選手打氣

教育部體育署署長林德福（右）21日出席2107世大運主新聞中心記者會為我國得牌選手打氣，獲獎的舉重銅牌高展宏（右起）、跆拳品勢銀牌林侃諭、跆拳品勢銅牌陳建銓一同出席。（陳信翰攝）

舉重銅牌高展宏歷經喪父之痛，訴說瞞著家人練習，到獲得家人支持過程，難過的流下眼淚。（陳信翰攝）

教育部體育署署長林德福21日出席2107世大運主新聞中心記者會為我國得牌選手打氣，獲獎的舉重銅牌高展宏、跆拳品勢銀牌林侃諭、跆拳品勢銅牌陳建銓一同出席。

(中時)