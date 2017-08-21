中市南屯區舊知高橋拆除 8／23五權西路改道
台中市南屯區五權西路二段知高橋橋樑改建工程已完成第一階段新建作業，8月23日上午9時起將辦理第二階段舊有橋樑拆除及新建工程，建設局呼籲用路人配合改道行駛。
建設局表示，西向(市區往台中工業區)北上中山高匝道之車輛及機慢車，請靠外側使用北側臨時通行便橋通行；同方向進入台中工業區大小型車輛，則靠內側使用新建橋梁外二車道進入。
東向(台中工業區往市區)，包括進入市區、北上中山高匝道
、環中路口擬右轉進入環中路等車輛，請靠外側使用南側臨時通行便橋通行；同方向進市區、環中路擬左轉進入環中路
、預備左轉上台74線匝道等車輛，則請靠內側進入使用新建橋梁外一車道。
建設局降低對橋樑改建期間造成的交通衝擊，該工程採用二階段施工方法加通行便橋施作，第一階段為改建上游側，現已完工，第二階段為改建下游側，改道期間仍維持原東西向通行之車道數，對周圍交通產生影響較低。
建設局並將於五權西路二段上往工業區方向前路段，以及五權西路二段上往市區方向前路段，設置通行導引標誌及替代道路指示標誌，提醒用路人避開施工路段，避免交通阻塞。
建設局提醒用路人，為有效達車輛分流避免交通阻塞，請用路人配合現場交通指揮人員引導並提早出門避開管制路段，確保行車安全、順暢。
(中時)
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