世大運》中華棒球隊晉4強 明戰捷克非贏不可

昨對法國之戰敗在「再見失誤」的中華隊，須重新整理心情於明對捷克全力搶勝。(資料照 黃世麒攝)

世大運棒球項目今(21)休兵，明進行第2天分組預賽，昨對法國隊意外敗在9下「再見失誤」的中華隊，明(22日)晚上6時30分，在天母棒球場迎戰昨擊敗韓國的捷克，此役非贏不可，否則晉級4強希望渺茫。

世大運棒球計有8隊參賽，預賽分A、B兩組進行，後取預賽排名前2名晉級4強排名賽。中華、韓國、捷克、法國預賽同在A組，4隊昨打完首戰法國、捷克均1勝0敗，中華與韓國各0勝1敗。

中華隊預賽還有明天對捷克與後天對韓國2場比賽，昨敗給法國之後，只要連勝捷、韓，還有希望晉級4強排名賽，若不幸敗給捷克、而韓國又輸給法國，A組則由2支歐洲球隊捷克與法國晉級，2支亞洲球隊中華與韓國則無緣4強，只能打第5至第8排名賽。

(中時電子報)