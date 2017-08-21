撞美艦油輪從台灣出發 載1.2萬噸燃油受損未漏油

美軍驅逐艦「馬侃號」。(圖/US NAVY)

美軍飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）21日清晨在馬六甲海峽和賴比亞及油輪相撞，造成目前艦上士兵5人傷、10人失蹤，事發油輪的受損情況也曝光了，這艘油輪從台灣出發，載運約1萬2000噸的燃油算前往新加坡，在相撞以外後油輪船體受損，但所幸大量的燃油目前沒有未外洩的情況，油輪上的船員也沒有受傷。

據《路透》報導，匿名的「阿爾尼克MC號」（Alnic MC）油輪人員透過電話表示：「我們裝載1萬1,987公噸的燃油，油料沒有外洩，我們從台灣載燃油過來，打算運往新加坡卸貨」，還說也說油輪的船閥因相撞受損，受損區域約在艏尖艙水線以上7公尺處，船東將對此展開調查。

「阿爾尼克MC號」油輪從台灣出發前往新加坡。(圖/截自官網)

出事的「阿爾尼克MC號」油輪懸掛賴比瑞亞旗，實際營運是由Stealth Maritime Corporation S.A.希臘航運公司來操作，建於2007年，長183公尺、載重噸位5萬760噸，發生相撞意外後船隻正在前往新加坡海事及港務管理局（MPA）保留給「需要緊急維修船隻、受損船隻或港務局長指定船隻」停泊的萊佛士錨地（Raffles Reserved Anchorage）。

相較於上次與美軍「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald）發生相撞意外的菲律賓籍貨輪「Crystal ACX號」，長222.6公尺，排水量2萬9060噸，當時貨輪因意外在左舷留下大面積擦痕，船上船員也沒有受傷，但釀成了「費茲傑羅號」上的海軍士兵3傷7死的慘劇。

Thoughts & prayers are w/ our @USNavy sailors aboard the #USSJohnSMcCain where search & rescue efforts are underway. https://t.co/DQU0zTRXNU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2017

美國總統川普也在得知消息後於推特上發文，表示為船艦上的海軍士兵祈禱，搜救行動已經展開。目前搜救行動由美國海軍聯合新加坡海軍在進行，「馬侃號」儘管受損但還可以靠自身航行能力前往新加坡樟宜海軍基地，艦上4名傷者由新加坡海軍直升機執行醫療後送，送往新加坡的醫院，均無生命危險；第5名傷者則不需進一步治療。

(中時電子報)