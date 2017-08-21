為2坪地提再審50多次 創紀錄

雲林地方法院政風室主任何彥德(左)接受洪金花的陳情書。(許素惠攝)

洪金花指著照片強調，因為不公的判決讓他的房子受損而無法修建。(許素惠攝)

崙背鄉民楊文榮(右)與洪金花(左)夫婦為了2坪土地纏訟18年，提出50多次再審，創下雲林地院紀錄。(許素惠攝)

雲林縣崙背鄉八旬老夫妻楊文榮與洪金花，因住家道路拓寬拆屋，造成與鄰地舊牆，經地籍重測形成約2坪誤差，老夫婦不甘損失，通過司法要主持公道，不料卻敗訴，夫婦不服，近20多年來提起再審50幾次，創下雲林地院再審紀錄。

老夫婦上午到雲林地方法院門口舉看板向法院陳情，請法官法外開恩，讓該案能再回歸審判程序，給予他們最後一次公平判決，擁有安身立命的家。

洪金花指出，該判決造成他們面臨拆屋還地，老舊房舍無法修建，漏水傾圯，且被地政列為有糾紛的不良屋而無法向銀行貸款。他們因房事官司纏訟近20年而疲於奔波。

老夫婦兩面牆的土地糾紛透過司法訴訟，纏訟了18年，請求再審次數累積50多次，不是敗訴就是駁回，從未勝訴過，創下雲林地院再審紀錄。

雲林地方法院強調，土地糾紛判決不能只因不符當事人期待就認為判決不公，該判係依相關地籍資料宣判，且當事人請求再審亦無提出新事證，所以依法駁回。

(中時)