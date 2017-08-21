西警1人英勇射殺4名IS恐怖分子 原來是特種軍人
西班牙一名警察在上週五坎布里斯(Cambrils)發生恐怖攻擊時，以1擋4、開槍射殺了4名開車衝撞行人的恐怖分子，現在警方透露這名警察原本是西班牙菁英步兵部隊，但為了他自身安全不會公布其身分。
週五恐怖分子開車衝撞坎布里斯步道上的行人後，撞上警方哨站而翻覆，使得一名警員斷了一條，隨後恐怖分子跳出車外，持斧頭和刀打算發動攻擊。這名原本是菁英軍人的員警掏槍射殺這4名恐怖分子，但第5名刺傷一名女性的脖子後逃逸，最後遭到另1名警員槍殺。
這名射殺4恐怖分子的警員原本是西班牙菁英步兵隊Legion的一員，受過相當嚴密的武器訓練，例如如何使用步槍、機關槍和手槍等。目前他正在接受心理醫生的諮詢，紓解週五恐攻造成的不安。
坎布里斯警方為了他的安危不會公布其身分，加泰隆尼亞(Catalonia)政府的首長Carles Puigdemont也親自到坎布里斯警局感謝他，警方表示他本人生性相當安靜、不認為自己是個英雄，只是盡了自己個工作職責，但事實上他的確救了許多人的性命。
這名警員已經結婚有小孩，當時其實是加班工作，想要賺外快養家，平常的工作是巡邏，提供店家建議、到學校演講安全守則等。
(中時電子報)
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