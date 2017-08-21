天天吃冰 8歲女童濕疹大爆發

8歲許姓女童愛吃冰，日前短短一個月內吃了25支甜筒，竟誘發濕疹大爆發。（林欣儀攝）

中醫師林育誠(右)為女童把脈、檢查舌頭顏色。(林欣儀攝)

中醫師林育誠利用桂枝、川芎等中藥調理女童身體，並建議體質寒濕者最好一周吃冰不超過一次。（林欣儀攝）

從小患有過敏體質的8歲許姓女童，原本控制不錯，今年暑假到南部阿嬤家，30天內至少吃了25支甜筒、冰淇淋，導致她濕疹大爆發，全身幾乎體無完膚，甚至抓到破皮、流血，經中藥調理後，目前恢復良好。醫生強調，冰品寒涼，建議一周吃一次就好。

拿起最愛的甜筒，許童忍不住舔了又舔，直呼「好吃」！許母表示，女兒從小就是過敏體質，只要季節變化或感冒就會出現局部紅疹，平常飲食控制情況不錯，卻沒想到，暑假到台東阿嬤家，因老人家疼孫，天天供應冰品，有時一天還吃兩次，竟吃出問題。

拿出當時拍下的照片，蓮樺中醫診所中醫師林育誠說，上月中下旬，許童來就診，包括雙手、腿部及頸部等關節處都長滿了大片紅疹，許多地方還因她搔抓導致破皮、流血，幾乎可說是體無完膚，經診斷，許童應是本身體質較虛寒，再加上吃多了寒涼食物，才誘發異位性皮膚炎。

林育誠指出，許童體質寒且濕，先以中藥桂枝幫她溫暖身體，兼以當歸、白芍補氣血，再佐以牡丹皮、川芎提升代謝循環，目前身體只剩些微抓破皮留下的小疤痕，仍需持續調理數月。

最近天氣炎熱，許多民眾大啖冰品解暑氣，林育誠強調，若本身體質偏寒，每周最好吃冰一次就好，且選擇中午天熱時享用，其他較寒性的瓜果類也要少吃，且食用冰品時應先含在口中、減少對身體的衝擊。

(中時)